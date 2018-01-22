Украинский фристайлист добыл Олимпийскую лицензию

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что в данный момент украинский спортсмен продолжает подготовку к Олимпийским играм, поскольку набор баллов для получения лицензий для фристайлистов-акробатов уже завершен.

"Удачной подготовки, "чистого" выполнения своих программ и только полный вперед! Успехов!", - говорится в сообщении Федерации.

Стоит добавить, что в начале декабря Абраменко выиграл два золота на этапе Кубка Европы в финской Руке. Эти соревнования стали первыми для украинца после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Александр Абраменко отвоевал "золото" на Кубке Европы по лыжному фристайлу. Для всех участников соревнований были поставлены четкие правила - за два прыжка набрать как можно большее количество очков.