10:53 22.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинский фристайлист добыл Олимпийскую лицензию

В Федерации лыжного спорта Украины говорится о том, что николаевец Александр Абраменко сумел получить Олимпийскую лицензию.

Украинский фристайлист добыл Олимпийскую лицензию

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что в данный момент украинский спортсмен продолжает подготовку к Олимпийским играм, поскольку набор баллов для получения лицензий для фристайлистов-акробатов уже завершен.

"Удачной подготовки, "чистого" выполнения своих программ и только полный вперед! Успехов!", - говорится в сообщении Федерации.

Стоит добавить, что в начале декабря Абраменко выиграл два золота на этапе Кубка Европы в финской Руке. Эти соревнования стали первыми для украинца после травмы, из-за которой он пропустил весь прошлый сезон

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", совсем недавно Александр Абраменко отвоевал "золото" на Кубке Европы по лыжному фристайлу. Для всех участников соревнований были поставлены четкие правила - за два прыжка набрать как можно большее количество очков. 

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