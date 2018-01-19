Стаховский пробился в полуфинал челленджера в Германии

Теннисисты провели всего 49 минут на корте. Сафват повел на старте 2:1, но после этого до конца встречи выиграл только один гейм. На счету Стаховского – пять брейков.

В 1/2 финала турнира украинец сыграет с 25-летнем немцем Матсом Мораингом (ATP 205). Для игроков это будет первый очный поединок в туре.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча в австралийском Плейфорде покинул турнир категории ATP Challenger. Так, в стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.