21:45 19.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Стаховский пробился в полуфинал челленджера в Германии

Украинский теннисист Сергей Стаховский обыграл 223-ю ракетку мира Мохаммеда Сафвата на турнире серии ATP Challenger Tour в немецком Кобленце со счетом 6:2, 6:1. Об этом сообщается на сайте соревнований.

Стаховский пробился в полуфинал челленджера в Германии

Теннисисты провели всего 49 минут на корте. Сафват повел на старте 2:1, но после этого до конца встречи выиграл только один гейм. На счету Стаховского – пять брейков.

В 1/2 финала турнира украинец сыграет с 25-летнем немцем Матсом Мораингом (ATP 205). Для игроков это будет первый очный поединок в туре.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ",  украинский теннисист Сергей Стаховский после первого же матча в австралийском Плейфорде покинул турнир категории ATP Challenger. Так, в стартовом круге наш спортсмен уступил 152-й ракетке мирового рейтинга Томми Полу из США. Матч состоял из трех сетов и продолжался 2 часа и 28 минут.

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