17:56 14.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Ротань наденет футболку "Динамо"

 Наставник сборной Украины по футболу Андрей Шевченко прокомментировал переход Ротаня к состав киевского "Динамо". Об этом передает сайт "Команда №1".

Ротань наденет футболку

По его словам, игрок прекрасно подготовлен в плане физической формы, он точно должен стать примером подражания для молодых игроков. Помимо прочьего, Ротань еще и отличный исполнитель в своем амплуа, потому для "Динамо" сегодня это весомое приобретение. Судя по той форме, психологической, в которой он приезжал в сборную, с этим проблем быть не должно. Надеемся как можно скорее увидеть его в действии, лично у меня он вызывает доверие и уважение, отметил украинский коуч.

"Я хочу поздравить не только Ротаня, но и "Динамо", - резюмирует Шевченко.

Ранее футболист выступал за чешскую "Славию".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно хорватский защитник Домагой Вида заявил, что для него настало время идти в другом направлении, и попрощался с клубом " Динамо".

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