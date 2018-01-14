Ротань наденет футболку "Динамо"

По его словам, игрок прекрасно подготовлен в плане физической формы, он точно должен стать примером подражания для молодых игроков. Помимо прочьего, Ротань еще и отличный исполнитель в своем амплуа, потому для "Динамо" сегодня это весомое приобретение. Судя по той форме, психологической, в которой он приезжал в сборную, с этим проблем быть не должно. Надеемся как можно скорее увидеть его в действии, лично у меня он вызывает доверие и уважение, отметил украинский коуч.

"Я хочу поздравить не только Ротаня, но и "Динамо", - резюмирует Шевченко.

Ранее футболист выступал за чешскую "Славию".

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно хорватский защитник Домагой Вида заявил, что для него настало время идти в другом направлении, и попрощался с клубом " Динамо".