"Барселона" опять доминирует в национальном чемпионате

Матч прошел без каких либо проблем для каталонцев, тем более, что им помогали родные трибуны "Камп Ноу". Как всегда отличился Лео Месси, который на 31-ой минуте уже отмечал первый дубль в матче. Далее голевые реализации дополнили Альба и Суарес. Погром гостей на 87-й минуте завершил Иван Ракитич. В результате матч закончился для соперника "в сухую" - 5:0. Примечательно, что по итогам противостояния в двух матчах игроки "Сельты" смогли забить сине-гранатовым только один мяч.

Также в 1 "Севилья" одолела "Кадис" 2:1 и 4:1 по сумме двух игр, и "Эспаньол", нанеся поражение "Леванте" (2:0, 1:2). В следующий раунд также пробилась "Валенсия" и "Атлетико".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее защитник бразильского футбольного клуба "Палмейраса" Йерри Мина стал игроком " Барселоны".