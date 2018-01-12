12:16 12.01.2018 | Спорт | Новости
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"Барселона" опять доминирует в национальном чемпионате

Каталонская "Барселона" смогла одолеть "Сельту" в центральном противостоянии национального чемпионата. Об этом передает официальный сайт клуба.

Матч прошел без каких либо проблем для каталонцев, тем более, что им помогали родные трибуны "Камп Ноу". Как всегда отличился Лео Месси, который на 31-ой минуте уже отмечал первый дубль в матче. Далее голевые реализации дополнили Альба и Суарес. Погром гостей на 87-й минуте завершил Иван Ракитич. В результате матч закончился для соперника "в сухую" - 5:0. Примечательно, что по итогам противостояния в двух матчах игроки "Сельты" смогли забить сине-гранатовым только один мяч.

Также в 1 "Севилья" одолела "Кадис" 2:1 и 4:1 по сумме двух игр, и "Эспаньол", нанеся поражение "Леванте" (2:0, 1:2). В следующий раунд также пробилась "Валенсия" и "Атлетико".

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее защитник бразильского футбольного клуба "Палмейраса" Йерри Мина стал игроком " Барселоны".

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