12:30 11.01.2018 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Украинцы узнали соперников на Открытом чемпионате Австралии по теннису

В Мельбурне с 15 по 28 января состоится 106-я версия Australian Open – первого в сезоне теннисного турнира серии Большого шлема. 

Украинцы узнали соперников на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что единственным украинским теннисистом выступит на турнире  Александр Долгополов. Так, в первом круге наш спортсмен сыграет с 448-й ракеткой мира из Австрии Андреасом Хайдер-Маурером. В случае победы соперником Долгополова может стать 16-й сеяный Джон Иснер.

При этом Элина Свитолина, получившая четвертый номер посева, свою первую соперницу узнает после завершения квалификации. Украинка попала в одну четверть с экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс.

А вот Леся Цуренко и Екатерина Козлова на старте Australian Open встретятся с россиянками – Натальей Вихлянцевой и Анастасией Павлюченковой соответственно. Екатерина Бондаренко в первом круге сыграет с теннисисткой из квалификации, а во втором раунде может выйти на Козлову.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финале турнира в Брисбене украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый же турнир в новом сезоне. Наша спортсменка разгромила представительницу Беларуси Александру Саснович.

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