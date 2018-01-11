Украинцы узнали соперников на Открытом чемпионате Австралии по теннису

Об этом стало известно по материалам iSport.ua.

Отметим, что единственным украинским теннисистом выступит на турнире Александр Долгополов. Так, в первом круге наш спортсмен сыграет с 448-й ракеткой мира из Австрии Андреасом Хайдер-Маурером. В случае победы соперником Долгополова может стать 16-й сеяный Джон Иснер.



При этом Элина Свитолина, получившая четвертый номер посева, свою первую соперницу узнает после завершения квалификации. Украинка попала в одну четверть с экс-первой ракеткой мира Винус Уильямс.



А вот Леся Цуренко и Екатерина Козлова на старте Australian Open встретятся с россиянками – Натальей Вихлянцевой и Анастасией Павлюченковой соответственно. Екатерина Бондаренко в первом круге сыграет с теннисисткой из квалификации, а во втором раунде может выйти на Козлову.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в финале турнира в Брисбене украинская теннисистка Элина Свитолина выиграла первый же турнир в новом сезоне. Наша спортсменка разгромила представительницу Беларуси Александру Саснович.