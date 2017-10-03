Следующий бой Усика во Всемирной боксерской суперсерии может состояться 20 января

Следующий бой Александра Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии на чемпионате мира по версии WBO может состояться 20 января 2018 года. Об этом сообщает издание leta.lv.
По информации издания, следующий бой Усика в 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии против Майрис Бриедис может пройти 20 января 2018.
Отметим, что по расписанию турнира, место проведения поединка - Берлин.
Однако в издании отметили, что организаторы WBSS могут перенести поединок в столицу Латвии Ригу.
Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).