14:59 03.10.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Следующий бой Усика во Всемирной боксерской суперсерии может состояться 20 января

Следующий бой Александра Усика в рамках Всемирной боксерской суперсерии на чемпионате мира по версии WBO может состояться 20 января 2018 года.  Об этом сообщает издание leta.lv.

Следующий бой Усика во Всемирной боксерской суперсерии может состояться 20 января

По информации издания, следующий бой Усика в 1/2 финала Всемирной боксерской суперсерии против Майрис Бриедис может пройти 20 января 2018.

Отметим, что по расписанию турнира, место проведения поединка - Берлин.

Однако в издании отметили, что организаторы WBSS могут перенести поединок в столицу Латвии Ригу.

Напомним, как сообщалось ранее "УРА-Информ", Александр Усик положил на лопатки немецкого боксера Марко Хука в рамках четвертьфинального поединка профессионального турнира Всемирной боксерской суперсерии (World Boxing Super Series).


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