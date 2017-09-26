08:15 26.09.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
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Порошенко поздравил Зимникова с победой на "Играх непокоренных"

Президент Украины Петр Порошенко поздравил Олега Зимникова с победой на "Играх непокоренных".

Порошенко поздравил Зимникова с победой на

Украинец в понедельник 25 сентября, завоевал первую золотую медаль для Украины на "Играх непокоренных", которые проходят в Канаде. Как написал глава государства на своей страничке в Facebook, он поздравляет Зимникова с поразительной победой в беге на 1500 метров.

Так держать!, - написал Порошенко.

Напомним, В Канаде на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" украинец Сергей Торчинский завоевал первую медаль. Торчинский завоевал "бронзу" в толкании ядра, показав результат в 13,71 метра.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко отправился в Канаду. Тут от принимал участие в торжественной церемонии открытия " Игр непокоренных". Национальная сборная Украины впервые выступает в "Играх непокоренных".


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