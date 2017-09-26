Порошенко поздравил Зимникова с победой на "Играх непокоренных"

Украинец в понедельник 25 сентября, завоевал первую золотую медаль для Украины на "Играх непокоренных", которые проходят в Канаде. Как написал глава государства на своей страничке в Facebook, он поздравляет Зимникова с поразительной победой в беге на 1500 метров.

Так держать!, - написал Порошенко.

Напомним, В Канаде на спортивных соревнованиях "Игры непокоренных" украинец Сергей Торчинский завоевал первую медаль. Торчинский завоевал "бронзу" в толкании ядра, показав результат в 13,71 метра.

Как сообщал УРА-Информ, Порошенко отправился в Канаду. Тут от принимал участие в торжественной церемонии открытия " Игр непокоренных". Национальная сборная Украины впервые выступает в "Играх непокоренных".