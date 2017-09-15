Россию могут исключить из Олимпиады-2018

Об этом передает издание Guardian.

Согласно информации ведомства, антидопинговая комиссия подозревает российских атлетов в применении допинга на прошлой Олипиаде-2014 в Сочи.

Недостаточные результаты проверки российских спортсменов дают все основания для того, чтобы исключить их из регламента соревнований.

Правда, комиссия NADO не против выступления россиян в Пхенчхане под нейтральным флагом при тщательном допинг-контроле.

Соревнования должны проходить для всех одинаково, и мы хотим, чтобы все участвующие атлеты были полностью "чистыми".

На данный момент в Международном олимпийском комитете работают две специальные комиссии.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в НОК Украины был утвержден список 57 спортсменов-кандидатов для участия в зимних Олимпийских играх 2018 года.