10:48 28.08.2017 | Спорт | Новости     Новости Украины
100172356:labazovych

Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к Ярмоленко

Полузащитником киевского "Динамо" Андреем Ярмоленком интересуется Дортмундская "Боруссия". 

Дортмундская

Такие сведения сообщил турецкий журналист Хакан Гюндогар в своем микроблоге в Twitter.

Согласно недавно полученным данным, немецкий клуб готов отдать за игрока 22 миллиона евро.

Отметим, что 27-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей за "Динамо" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

При этом сам Ярмоленко совсем недавно выступил с опровержением информации о том, что он переходит в "Боруссию".

На вопрос журналистов ua.tribuna.com правдивы ли слухи о переходе, футболист ответил: "Не верьте".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитан "Динамо" А. Ярмоленко стал объектов интереса "Интера".


Читайте также:
 
. . . .
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Вконтакте Ура-информ Фейсбук Ура-информ Твиттер Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Шоу-биз Футбол Бокс Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив