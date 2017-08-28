Дортмундская "Боруссия" проявляет интерес к Ярмоленко

Такие сведения сообщил турецкий журналист Хакан Гюндогар в своем микроблоге в Twitter.

Согласно недавно полученным данным, немецкий клуб готов отдать за игрока 22 миллиона евро.

Отметим, что 27-летний футболист в текущем сезоне провел девять матчей за "Динамо" и забил четыре мяча при двух голевых передачах.

При этом сам Ярмоленко совсем недавно выступил с опровержением информации о том, что он переходит в "Боруссию".

На вопрос журналистов ua.tribuna.com правдивы ли слухи о переходе, футболист ответил: "Не верьте".

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", капитан "Динамо" А. Ярмоленко стал объектов интереса "Интера".