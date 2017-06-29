Свитолина впервые попала в топ-4 посева на Уимблдоне

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте соревнований. Таким образом, наша соотечественница может встретиться с первой и второй "ракетками" турнира.

Кроме того, Свитолина попадет при жеребьевке в разные половины сетки с третьей сеяной - Каролиной Плишковой из Чехии.

Отметим, что первой сеяной стала немка Анжелик Кербер. В свою очередь второй - румынка Симона Халеп.

Кстати, список сеяных мужской одиночной части теннисного турнира возглавил чемпион прошлогоднего Уимблдона британец Энди Маррей.

Также добавим, что Уимблдонский турнир пройдет на лондонских кортах, которые смогут одновременно вместить до 15 тыс зрителей, с 3 по 16 июля

Напомним, как сообщал "УРА-Информ", ранее Элина Свитолина добыла трудовую победу над полячкой Магдой Линетт в третьем раунде Открытого чемпионата Франции со счетом 6:4 и 7:5.