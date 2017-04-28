Определен формат следующего сезона Украинской Премьер-Лиги по футболу

В сообщении говорится, что общее собрание участников украинской Премьер-Лиги приняло решение о новом формате, а также план-календарь чемпионата на сезон 2017-18 годов. Большинство клубов поддержали такую ​​формулу его розыгрыша:

- в следующем сезоне в УПЛ сохранится 12 клубов;

- розыгрыш чемпионата будет проходить в два этапа: на I этапе будет сыграно 22 тура, на II этапе команды делятся на две шестерки и в каждой будет сыграно по 10 туров;

- команда, которая заняла 12 место в чемпионате УПЛ, направления вылетает в Первую лигу, команды, занявшие 10 и 11 места, сыграют в двухматчевом плей-офф со второй и третьей командами Первой лиги.

Формат чемпионата отправлен на утверждение в ФФУ.

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