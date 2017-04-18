До 20 апреля будет определяться формат проведения следующего сегодня УПЛ по футболу

В сообщении говорится, что существует пять проектов формата. Данные проекты должны будут изучить представители футбольных клубов и выразить свои замечания. После этого будет разработан окончательный форма и план-календарь.

Сообщается, что в УПЛ так и останется 12 клубов, а также последующий раздел на две или три группы после первого этапа. Разница форматов лишь в количестве и сути поединков между командами.

Ранее УРА-Информ сообщал, что ФФУ разрабатывает стратегию украинскогог футбола до 2030 года.