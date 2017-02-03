Сборная Украины начнет Евробаскет-2017 матчем против Германии

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

"В матчи которой пройдут в Тель-Авиве "сине-желтые" сначала сыграют с Германией 31 августа. Далее команде Евгения Мурзина будет противостоять Италии (2 сентября), на следующий день запланирована игра с Грузией, 5 сентября с Литвой и заключительный матч 6-го числа с Израилем", - гласит сообщение.

Кроме того, чтобы выйти в 1/8 финала соревнований украинцам нужно занять одно из первых четырех мест.

Также добавим, что чемпионат Европы по баскетболу пройдет с 31 августа по 17 сентября в четырех странах - Турции, Израиле, Финляндии и Румынии.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", сборная Украины в обновленном футзальном рейтинге по двум версиям - Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) и Международной федерации футбола (ФИФА) заняла пятое место в первом и восьмое - во втором.