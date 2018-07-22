Владимир Гройман возложил на Усика лавры национального героя

Премьер поблагодарил Сашу за качественный бой и подметил, что флаг Украины в скором времени будет развиваться не только на ринге стадиона "Олимпийский" в Москве.

"Историческая победа нашего Александра Усика! Раз он доказывает - сильнее украинский в мире никого нет! Предложу Президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!".

Напомним, что поединок Александра Усика и Мурата Гассиева побил рекорды телевизионных просмотров за всю историю современного бокса.

Как сообщалось в "УРА-Информ", в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева.