13:18 22.07.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Владимир Гройман возложил на Усика лавры национального героя

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман предложил присвоить боксеру Александру Усику звание Героя Украины. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

Владимир Гройман возложил на Усика лавры национального героя

Премьер поблагодарил Сашу за качественный бой и подметил, что флаг Украины в скором времени будет развиваться не только на ринге стадиона "Олимпийский" в Москве.

"Историческая победа нашего Александра Усика! Раз он доказывает - сильнее украинский в мире никого нет! Предложу Президенту присвоить Александру звание Героя Украины! Слава Украине! Слава нашему Герою!".

Напомним, что поединок Александра Усика и Мурата Гассиева побил рекорды телевизионных просмотров за всю историю современного бокса. 

Как сообщалось в "УРА-Информ", в финале Всемирной боксерской суперсерии в первом тяжелом весе украинец Александр Усик победил россиянина Мурата Гассиева. 


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