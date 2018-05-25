23:40 25.05.2018 | Общество | Новости
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В YouTube теперь можно будет "чатиться"

 Видеохостинг Youtube планирует обзавестись собственным чат-окном. Об этом передает The Verge. 

В YouTube теперь можно будет

Сообщается, что специалисты и сотрудники компаний на текущем этапе занимаются бета-тестированием новой функции. Переписываться во время просмотра любимых видео можно будет при помощи зарегистрированного аккаунта в Gmail или Google+. Чат очень создавался по аналогу известного мессенджера Hangouts, который также доступен через Gmail-сервис.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, нужно войти в свой Google-аккаунт. Значок чата добавили рядом с пометками профиля пользоватеся для удобства и скорости перехода в чат-меню. Новый сервис поможет пользователям отправлять друг другу различные ролики, которыми они хотят поделиться без предварительного копирования ссылки на видео, которое обыкновенно делается в целый ряд кликов мышью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американской Федеральной торговой палате появился иск в отношении компании  YouTube.


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