В YouTube теперь можно будет "чатиться"

Сообщается, что специалисты и сотрудники компаний на текущем этапе занимаются бета-тестированием новой функции. Переписываться во время просмотра любимых видео можно будет при помощи зарегистрированного аккаунта в Gmail или Google+. Чат очень создавался по аналогу известного мессенджера Hangouts, который также доступен через Gmail-сервис.

Для того, чтобы воспользоваться новой функцией, нужно войти в свой Google-аккаунт. Значок чата добавили рядом с пометками профиля пользоватеся для удобства и скорости перехода в чат-меню. Новый сервис поможет пользователям отправлять друг другу различные ролики, которыми они хотят поделиться без предварительного копирования ссылки на видео, которое обыкновенно делается в целый ряд кликов мышью.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно в американской Федеральной торговой палате появился иск в отношении компании YouTube.