В Украине впервые провели модный показ с дронами - ВИДЕО, ФОТО

В столице устроили первый для страны модный показ с участием дронов, которые заменили манекенщиц. Технические модели продемонстрировали десять модных женских аксессуаров.
Об этом сообщает пресс-служба проекта.
Мероприятие длилось на импровизируемом "воздушном" подиуме на протяжении 15 минут. Устройства пролетали в воздухе, долетали до публики, предоставляя возможность более подробно рассмотреть аксессуары.
Ведущий эксперт компании Fly Technology Игорь Зайцев отметил, что данный показ стал настоящим экспериментом. Присутствовало много рисков из-за технической специфики помещения, в котором длился перфоманс. По словам Зайцева, для показа такого уровня были задействованны самые опытные пилоты, которые проводили репетиции в течении двух недель. Несмотря на это, организаторы не были абсолютно уверены в успехе.
Уак отметили эксперты, главной проблемой выступало то, что дроны в помещении плохо реагировали на сигнал GPS, хотя проект прошел успешно и без сбоев. Показ прошел в рамках мероприятия Elle Digital Party, его посетили украинские звезды: Джамала, Monatik, Катя Осадчая, Лилия Пустовит...
Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина становится более модной в мире в буквальном смысле этого слова, вышивка нашла свое место в костюмах и платьях лучших модных домов мира.
Ботанический сад имени Гришко утонул в сирени - ФОТО
В ботсаду Киева зацвели первые магнолии - ФОТО
Порошенко посетил праздничные богослужения и поздравил украинцев с Пасхой
Весна пришла: как в Киеве справляются со снежным коллапсом
Масленица-2018: как жители и гости столицы провели невероятный фестиваль блинов