В Украине впервые провели модный показ с дронами - ВИДЕО, ФОТО

Об этом сообщает пресс-служба проекта.

Мероприятие длилось на импровизируемом "воздушном" подиуме на протяжении 15 минут. Устройства пролетали в воздухе, долетали до публики, предоставляя возможность более подробно рассмотреть аксессуары.

Ведущий эксперт компании Fly Technology Игорь Зайцев отметил, что данный показ стал настоящим экспериментом. Присутствовало много рисков из-за технической специфики помещения, в котором длился перфоманс. По словам Зайцева, для показа такого уровня были задействованны самые опытные пилоты, которые проводили репетиции в течении двух недель. Несмотря на это, организаторы не были абсолютно уверены в успехе.

Уак отметили эксперты, главной проблемой выступало то, что дроны в помещении плохо реагировали на сигнал GPS, хотя проект прошел успешно и без сбоев. Показ прошел в рамках мероприятия Elle Digital Party, его посетили украинские звезды: Джамала, Monatik, Катя Осадчая, Лилия Пустовит...

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", Украина становится более модной в мире в буквальном смысле этого слова, вышивка нашла свое место в костюмах и платьях лучших модных домов мира.