В Луганской области из-за непогоды без света остались три тысячи домов

При этом четыре населенных пункта обесточены полностью, а пять - частично. Как сообщает пресс-служба "Луганского энергетического объединения" в Facebook, по состоянию на утро пятницу без питания остались 40 подстанций.

Частично без света находятся жители Северодонецка, населенных пунктов Золотое, Никольское, Никольское - 1, Шелестовки. Полностью без электроэнергии остались жители населенные пункты Пурдовка, Замуливка, Благодатное и Красная Заря.

Причиной обесточивания стали сильные дожди, грозы, ветер. В то же время, среди причин следует указать нестабильность энергосистемы Луганской области, которая возникла из-за отсутствия надлежащего технического обслуживания в течение 1,5 года, - пояснили на предприятии, добавив, что энергетики делают все возможное для скорейшего восстановления электроснабжения.

При этом в пресс-службе подчеркнули, что массовые обесточивания на подконтрольной территории Луганской области "стали ежедневным неприятным явлением" и в области происходит "все больше аварий на важных объектах".

Напомним, как сообщал УРА-Информ, погода в пятницу, 18 мая, в Украине будет дождливой. При этом синоптики ожидают сильный ветер и грозы. На западе будет несколько прохладнее, чем на остальной территории Украины. На большей части территории Украины пройдут кратковременные дожди и наблюдаться грозы. Скорость ветра составит 7-12 метров в секунду, правда в центральных, южных и восточных областях местами будут шквалы скоростью 15-20 метров в секунду, которые будут сопровождать грозы. Температура воздуха в среднем составит 20-25 градусов тепла.