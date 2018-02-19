Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "Деятель искусств года"

Орден Ярослава Мудрого V степени, Ордена "За заслуги" III, II и I степеней, Почетная грамота Верховной Рады Украины, Почетная грамота Кабинета министров Украины, Почетный знак Министерства культуры Украины, лауреат премий Национального всеукраинского музыкального союза, Международной премии имени В.Винниченко украинском фонда культуры.

Три главных события 2017 года по Вашей версии: Для Украины, на мой взгляд, основные события - Безвиз и "Евровидение". Приятно, что в "Евровидении" мы принимали участие.

Ваша "Формула успеха": Игорь Стравинский писал: "Профан воображает, что для творчества надо ждать вдохновения. Это глубокое заблуждение". Формула успеха - это упорный труд и постоянная учеба.

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Генералом.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Моя мечта – чтобы все знали, что означает "НАОНИ".

Говоря слово УСПЕХ, какой смысл Вы в него вкладываете?: Признание.

Ваш любимый афоризм?: Если хочешь узнать, как живет народ, слушай его музыку.

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов?: Вольфганг Амадей Моцарт.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии?: Непрофессионализм.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством?: Тогда, когда творчество влияет на человека.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье не в том, чтобы иметь деньги на жизнь, а в том, чтобы искать в ней счастье.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... На мой взгляд, точка опоры нужна человеку для творческих взлетов. Для меня это НАОНИ.

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Сенека сказал: "Никогда не будет счастливым тот, кого мучает вид большего счастья". А я стараюсь быть счастливым сам.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Упрямство. Но она имеет и положительный смысл - постоянство.

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Вареники. Вареники. Вареники с картошкой.

Есть ли у Вас любимая книга?: Та, которую я сейчас читаю.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Гетман Павел Скоропадский.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Великая Китайская стена.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: НАОНИ.

Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: В Меджибож.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни?: Создание Оркестра.

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Игра в шахматы.

Римма ЗЮБИНА

Актриса

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: "Золота Дзиґа" Национальная Кинопремия, победа в номинации "Лучшая актриса"; "Лучшая женская роль" Международный кинофестиваль "Кохання - це божевілля" Варна (Болгария). Начала работать в Луганском украинском областном музыкально-драматическом театре г. Северодонецк.

Ваш жизненный девиз: Мой Мастер Чайковский Дмитрий Семенович учил: "Вы можете стать или не стать актерами и режиссерами, но вы должны стать хорошими людьми".

Кем Вы мечтали стать в детстве?: Актрисой

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Пройти морской путь Магеллана.

Быть сегодня успешным – это… оставаться Человеком несмотря на величие твоего таланта.

Ваш любимый афоризм?: Относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе.

Кого Вы считаете самым ярким гением всех времен и народов?: Ярослава Мудрого.

Что вам больше всего мешает в вашей профессии?: Сплетни.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством?: Когда это неповторимо и уникально, и после увиденного не дает покоя твоей душе.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Счастье в возможности жить.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... Достигну небес».

Если бы в Вашу честь кулинары назвали какое-нибудь блюдо – что это будет?: Это будет сладкий десерт с перчинкой.

Есть ли у Вас любимая книга?: Любимых книг много. Они меняются и сменяют одна другую. Сейчас это "Любовь во время чумы" Г.Г. Маркес.

С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Шекспиром.

Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Мой родной Ужгород настолько чудесный - миниатюрное чудо света, а огромные водопады и пирамиды способны только разрушить его. Поэтому я бы все оставила на своих местах и ничего не переносила.

Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: "Квітка".

Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: На фронт, где идет война России с Украиной.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Думаю у меня все еще впереди. И главное достижение и самая большая ошибка.

Какое занятие для Вас – лучший отдых?: Чтение.

Раду ПОКЛИТАРУ

Хореограф, лауреат международных конкурсов, главный балетмейстер Академического театра "Киев Модерн-балет", лауреат Шевченковской премии, заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Молдовы.

Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Апрель, 2017 - премьера одноактного балета "Вверх по реке" на музыку Александра Родина, Август, 2017- получение звание "Заслуженный деятель искусств Украины".

Ваша "Формула успеха»: В этой жизни надо делать только то, что даётся тебе легко, но это надо желать изо всех сил!

Кем Вы мечтали стать в детстве?: У меня не было выбора – мама решила, что должен мечтать стать артистом балета.

Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Мечтаю выучить английский язык, но так пока для этого ничего не сделал…

Быть сегодня успешным – это… быть востребованным, как профессионал, как художник.

Ваш любимый афоризм?: Вдохновение рождается только от труда. (П.И.Чайковский)

Кого вы считаете самым ярким гением всех времен и народов?: Не думаю, что я вправе претенциозно высказывать своё субъективное мнение по такому вопросу…

Что вам больше всего мешает в вашей профессии?: Лень…Но я борюсь с ней – периодически очень даже успешно.

Когда, по-вашему, творчество становится искусством?: Когда появляется третий ингредиент – талант.

Если счастье не в деньгах, то в чем?: Мне кажется, что умничать на тему "что такое счастье" немного за гранью хорошего вкуса.

Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... постараюсь найти Архимеда, которому бы она пригодилась".

Кому в этой жизни Вы завидуете?: Маленьким детям, которые свободно говорят на нескольких языках.

Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Боюсь, что я повторяюсь, но, думаю, что это опять же лень. Хотя люди из моего окружения так не считают…

Какое блюдо способно поднять Вам настроение?: Я вообще любитель первых блюд – иногда мой обед может состоять из трёх разных супов.

Есть ли у Вас любимая книга?: Одной единственной нет. С годами привязанности приходят и уходят – это так же верно для литературы, так и для других видов искусства.

Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Самое большое достижение – создание и продолжающаяся творческая жизнь театра "Киев модерн-балет", про ошибку – затрудняюсь сказать. Не то, чтобы их не было – их было множество, но не одна из них не заслуживает почетного звания "самая большая ошибка в жизни"!

Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Их два – путешествия и собирание грибов.