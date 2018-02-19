12:15 19.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Аваков считает, что пора прекратить полиции охранять суды

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков инициирует прекращение охраны судов подразделениями Национальной полиции и Национальной гвардии.

Аваков считает, что пора прекратить полиции охранять суды

При этом министр раскритиковал решение Шевченковского районного суда города Киева, который отпустил из-под стражи активиста Александра Федорченко, подозреваемого в нанесении огнестрельного ранения полицейскому. Как написал на своей страничке Facebook в понедельник утром, глава ведомства, при фактическом саботаже судей и судебной администрации он намерен вносить проект постановления в Кабинет министров о прекращении функций охраны судебных учреждений со стороны правоохранительных органов.

Вместе с тем добавил, что уже обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с просьбой созвать внеочередное заседание Кабмина.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, задержанных возле Соломенского райсуда Киева активистов отпустили на поруки нардепов. Речь идет об активистах Федорченко, Чудовском и Чхетии, задержанных за столкновения с правоохранителями во время суда над Геннадием Трухановым.

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