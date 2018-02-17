От кого бежал из Украины Антин Мухарский

Украинский артист и телеведущий Антин Мухарский поведал о деталях своей миграции из Украины. Об этом он поделился вна своей странице Facebook.
Артист решил покинуть страну по политическим мотивам, своего места положения он не сообщает. Он утверждает, что ему на родине могут грозить репрессии, причиной для этого являются его резкие высказывания и риторика в отношении министра юстиции Петренко и представителя президента в ВРУ Ирина Луценко.
Мухарский разочаровался в соблюдении законности высших чиновников в стране,а потому решил прекратить бессмысленные попытки одиночного протеста и восстановления справедливости. Антин пообещал вернуться в Украину как только в ней восстановиться "порядок и мир".
Своей бывышей жене он оставил автомобиль и квартиру, а детям деньги, однако видеться с ними ему теперь будет весьма затруднительно. Сам шоумен должен выплачивать по три тыс долларов ежемесячных алиментов экс-супруге и детям по решению суда.
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Антин Мухарский запросил политического убежища в одной из европейских стран.