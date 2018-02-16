Сегодня в Украине ожидается туман и гололедица

Согласно данным Укргидрометцентра, утром 16 февраля в южных и западных областях туман, с видимостью 200-500 м, на дорогах страны ожидается сильная гололедица.

Также синоптики предупреждают о скользких дорогах Киева. В целом в столице будет облачно, ожидается небольшой снег.

В эти выходные, 17 и 18 февраля, синоптики прогнозируют в Киеве облачную погоду, а также на дорогах гололедицу.

Ветер северо-западный, 5-10 м/с, температура воздуха ночью от -2 до -4, днем около 0. На следующей неделе синоптики прогнозируют днем 19 и ночью 20 февраля небольшой снег, в остальные дни без существенных осадков. Температура ночью от -5 до -7, днем от -2 до 0.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", в ближайшие сутки погоду в Украине будет определять поле пониженного атмосферного давления и влажная воздушная масса.