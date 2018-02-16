10:32 16.02.2018 | Общество | Новости     Новости Украины
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Оккупационные власти Крыма приговорили "диверсанта" Захтея к 6,5 годам колонии

"Верховный суд" в аннексированном Россией Крыму приговорил гражданина Украины Андрея Захтея к 6,5 годам колонии строго режима.

Оккупационные власти Крыма приговорили

Оккупационные власти обвинили его в "подготовке диверсий" на полуострове. При этом судья Сергей Погребняк зачел в назначенный им срок более 1,5 лет, которые украинец провел под стражей.

Дело 42-летнего Захтея рассматривалось в суде в особом порядке и в закрытом режиме.

Напомним, в 2016 году ФСБ России сообщила, что в ночь на 7 августа в аннексированном Крыму задержали группу "украинских диверсантов", которые якобы готовили теракты на полуострове. Задержанных некоторое время содержали в московском СИЗО Лефортово, после – вернули в аннексированный Крым.

Как сообщал УРА-Информ,11 июля стало известно, что Захтея признал свою вину и заключил досудебное соглашение со следствием. Он также отказался от услуг адвоката Алексея Ладина, который в свою очередь больше не может предоставлять информацию о ходе дела.

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