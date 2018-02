Лауреаты общенациональной программы "Человек года– 2017" в номинации "менеджер года" Тарас ДЖАМАЛОВ Генеральный директор Lenovo в Украине. Рекордсмен Украины в классе "большие формации" в полете в вингсьюте (Wingsuit). Три главных события 2017 года по Вашей версии: Основным вызовом для меня (и как следствие – основным достижением) было внесение определенных корректировок в стратегию украинского офиса Lenovo и, что более важно, в ценности и образ мышления моей команды. Это касалось перестроения большинства внутренних и внешних процессов для увеличения удовлетворенности наших клиентов (потребителей, дистрибьюторов, ретейлеров) и сейчас можно констатировать факт, что у нас получилось. 2. В 2017 году мы успешно запустили прямые поставки техники Lenovo в Украину. Теперь все ноутбуки, планшеты, серверы и другие продукты поставляются напрямую с завода в порты и аэропорты нашей страны. Это позволяет украинским пользователям быстрее получать новинки, а для государства цепочка поставки товара стала максимально прозрачной. 3. По итогам декабря 2017 года 30,8% всех проданных ноутбуков и 28,7% всех проданных планшетов в Украине – это устройства Lenovo (согласно аналитическим данным компаний GFK). В виду определенных соглашений мне нельзя называть, какое место среди всех брендов мы занимаем с такими долями, но это несложно рассчитать каждому, если учесть, что на рынке - шесть основных игроков в ноутбуках и семь - в планшетах. Из событий, значимых в сфере IT, я бы выделил юбилей - четверть века легендарного бренда ноутбуков для бизнеса ThinkPad и презентация первых VR-устройств, доступных массовому потребителю. Ваша "Формула успеха": Полностью отдаваться тому процессу, в который сейчас вовлечен. Концентрация усилий очень важна для достижения результата. Любое действие (работа, хобби, время с семьей) намного эффективней, если в этот момент и твои мысли, и твои действия сконцентрированы на поставленной цели и на текущем процессе. Делать только то, во что искренне веришь. И не отступать, даже если все вокруг твердят, что "это невозможно". Кем Вы мечтали стать в детстве?: Лет до 9 - космонавтом. А разве можно было по-другому? В более осознанном возрасте я мечтал стать ученым-физиком или ученым-химиком. Эти две науки (да еще и математика) разрывали мое сердце и часто заставляли делать нелегкий выбор (например, олимпиады по этим предметам часто проводились в одно время). Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Хочу принять участие в официальном мировом рекорде в одной из дисциплин парашютного спорта (большие wingsuit формации). Ожидаю, что попытка установить такой рекорд будет в 2019 году – есть время подготовиться морально и физически. Быть сегодня успешным – это… В моем понимании быть успешным (успешным человеком, успешной компанией, успешной страной) – это быть примером для подражания, быть тем, кем хотели бы стать другие. Ваш любимый афоризм?: it always seems impossible until it’s done. Nelson Mandela (Это всегда выглядит невозможным, пока не сделаешь. Нельсон Манделла). Считаю эту фразу настолько сильной и актуальной, что даже привез на работу магнитик с этой цитатой из музея Нобеля, чтобы вдохновлять команду. Назовите три главных качества успешного руководителя?: умение построить и замотивировать (увлечь) команду; умение видеть возможности; быть лидером, а не начальником. Что является сегодня самым главным в работе руководителя предприятия? Что дает возможность быть лидерами в своей отрасли?: Мы живем в мире, основная характеристика которого – непрерывные изменения. Поэтому сегодня самым важным для руководителя и для предприятия считаю такие факторы: - быстрая реакция на изменения. Иногда даже предугадывание или генерирование этих изменений. Часто это называют "инновационность" (не только в контексте продуктов, но и в контексте услуг, сервисов, процессов); - максимальное делегирование. Руководитель, который недостаточно делегирует, ограничивает свои возможности, во многом сводя их к "контролю". Предприятие без правильного делегирования лишено способности быстро реагировать на что-либо и, что более важно, лишено возможности реализовать человеческий потенциал своих сотрудников; - создание необходимых условий для персонала (раскрытие их потенциала, создание условий для самореализации). Кто для вас образец менеджера в мировом масштабе?: Бразильский бизнесмен Рикардо Семлер. Для меня он образец не только с точки зрения его достижений, но и с точки зрения методов, которые он применял. Он смог создать корпорацию с уникальной внутренней культурой, которая, с одной стороны, позволяла компании достигать хороших результатов, а с другой – была примером искренней заботы о своих сотрудниках. Что вы больше всего цените в своих сотрудниках?: преданность общему делу; критический взгляд на действия, события и решения; честность. Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?: Для меня формула счестья – это "утром хотеть идти на работу, а вечером хотеть идти домой". Эта формула объединяет в себе такие обязательные составляющие, как интересная работа с яркими сложными целями и одновременно с этим гармоничные личные отношения. Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... использую ее, чтобы совершить следующий шаг. Кому в этой жизни Вы завидуете?: Никому. Правильнее сказать так: я понимаю, что завидовать кому-то бессмысленно. Когда-то я сформулировал для себя такую мысль: "Я завидую счастливым людям, но лишь до того момента, пока не приближаюсь к ним". Завидуя кому-то, люди почти всегда идеализируют субъект зависти. Стоит "покопаться" в деталях - и реальных причин для зависти не останется. Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Время от времени я слишком углубляюсь в детали. Это позволяет совместно с коллегами находить нестандартные пути достижения поставленных целей, но иногда я этим лишаю сотрудника возможности самому пройти весь путь. (Записано со слов моей команды. Мне есть над чем поработать в 2018 году). Есть ли у Вас любимая книга?: "Оставьте брезгливость, съешьте лягушку" (Брайан Трейси) - это из прикладной литературы. Отличная книга по тайм менеджменту. "Атлант расправил плечи" (Айн Рэнд) – из художественной литературы. Я прочитал ее достаточно давно и был приятно удивлен, когда несколько лет назад эта книга стала набирать популярность в Украине и некоторых странах Европы. С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Сложно сказать с кем мог бы, а вот хотел бы - с Нельсоном Манделой. В известной мне современной истории немного лидеров, которые оказали столь большое и столь позитивное влияние на свою страну. Уверен, нам было бы о чем с ним поговорить. Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Александрийский маяк. Свет Александрийского маяка ночью и дым от него днем являлись ориентиром для кораблей, инструментом для поиска правильного пути. Установленный в городе, он символизировал бы ориентир для других городов (а может и для других стран) в вопросах инновационности и устойчивого развития. Но, конечно, одного чуда света для этого мало – еще многое предстоит сделать. Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Я бы назвал ее "Сарчу" (Sarchu). В честь небольшого поселения в Гималаях на высоте 4300 м. Там самое красивое ночное небо, которое лично я видел в своей жизни. Еще туда не летают самолеты, и не ездят поезда, а в зимнее время перекрывают даже горную дорогу. Если не назвать так планету, то как еще люди узнают, что на земле есть такое прекрасное место... Представьте, что ко Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Мне сложно подобрать правильное место для этого. Но я уверен, что главная ценность Украины – не город, не музей, не площадь. Главная ценость и достопримечательность Украины – это люди. Люди, которые меняют привычный устрой жизни вокруг себя, помогают государству изменяться к лучшему. И все это они делают не благодаря внешним факторам, а вопреки им. Я пригласил бы господина Президента в офис молодой украинской IT компании, в которой на благо всего мира трудятся лучшие умы; пригласил бы посетить современное сельхозпредприятие, где поля облетают беспилотные аппараты, а урожайность прогнозирует компьютер. Уверен, что такие встречи показали бы Президенту Америки лучшие стороны нашей страны и общества. Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Когда мне было 26, я считал, что по внешнему виду определяются солидность и профессионализм. Я даже активно старался набрать вес (к сожалению, весьма успешно), чтобы соответствовать формату руководителя отдела закупок большой компании. Как вы понимаете, это было ошибкой. Я искренне надеюсь, что главное достижение у меня - еще впереди. Но на текущий момент достижением считаю тот факт, что я смог сохранить свои основные принципы и пронести их через многие испытания, встречавшиеся на моем пути. Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Прыжки с парашютом и мото-путешествия в горах. Дмитрий КОСТЮ̀К И. о. директора ГП "ЗАВОД "ЭЛЕКТРОТЯЖМАШ". В 2017 году награжден медалью и грамотой от Главы Верховной Рады Украины Андрея Парубия за заслуги перед украинским народом. Три главных события 2017 года по Вашей версии: Во-первых, заключение судьбоносных для "Электротяжмаша" контрактов, которые обозначили перспективу на пять лет работы предприятия. Во-вторых, это помощь тем, кто сейчас воюет за Украину. Третье – благотворительность в сфере образования. К счастью, это достижения не только 2017 года. Это приоритеты уже нескольких лет подряд. Жизненные принципы, которые помогают Вам достигать поставленной цели: Работай и добивайся! Только в стремлении находится ключ к успеху. И главное – не бояться постоянно двигаться вперед. Нужно бояться стоять на месте. Кем Вы мечтали стать в детстве?: Банкиром, но получилось иначе, и оказалось, что получилось даже лучше, чем мечталось. Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Я думаю, что мечта должна быть у каждого человека. Она мотивирует. Заставляет действовать для того, чтобы воплотить ее в жизнь. Хочется расширить свою географию до Австралии. Быть сегодня успешным – это… Успешным я могу назвать человека, который не просто занимает какую-то должность или заработал определенный капитал. Успешность – это востребованность и реальная польза. Если вы в состоянии сделать нечто полезное и важное в той или иной сфере – вы однозначно успешны. Ваш любимый афоризм?: «Только реально сделанное может быть принято в расчет». (Альфред Адлер) Назовите три главных качества успешного руководителя?: Способность создавать настоящую команду профессионалов, видеть перспективу, быстро реагировать на изменения во внешней среде. Что является сегодня самым главным в работе руководителя предприятия? Что дает возможность быть лидерами в своей отрасли?: Может прозвучать банально, но это исключительно работа на результат во всех сферах. Серьезная конкуренция мотивирует к поиску новых решений, поэтому мы являемся лидерами в своей отрасли именно благодаря конкурентам. Кто для вас образец менеджера в мировом масштабе?: Вызывает восхищение Илон Маск. Его целеустремленность и увлеченность своим делом вызывают уважение. Что вы больше всего цените в своих сотрудниках?: Умение, а главное желание работать в команде на общий результат. Если счастье не в деньгах, то в чем? А если все-таки в деньгах, то почему?: Деньги дают определенную свободу действий и больше возможностей помогать другим. Вместе с тем деньги являются в своем роде мерилом успешности. Сами по себе они не появляются, если вы умеете заработать, значит, чего-то стоите. А вообще счастье для меня в простых радостях: здоровые родители, семейный уют, тишина и, конечно, время, которое необходимо для того, чтобы успевать насладиться. Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры... а рычаг я найду" Кому в этой жизни Вы завидуете?: Когда только начинал свой профессиональный путь, я завидовал Гейтсу, а сейчас понимаю, что ему-то за 60, а у меня еще столько времени впереди! Какая черта характера – Ваш главный недостаток?: Мне-то хочется верить, что у меня прекрасный характер, но близкие люди почему-то не согласны со мной) Скорее всего – это безотказность. Есть ли у Вас любимая книга?: Не могу назвать только одну любимую книгу: "Трудно быть Богом» братьев Стругацких, "Тени в раю» Ремарка и множество других. С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: Уинстон Черчиль, Рене Декарт, Генри Форд, Уильям Рокфеллер, Уильям К. Вандербильт Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: На центральной площади Желтых Вод пирамида Хеопса не поместится, поэтому буду рассматривать мой второй родной город Харьков и Александрийский маяк, который бы символизировал развитие города и своим светом привлекал инвесторов. Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: "Надежда". Открытия всегда дают надежду и стимул к новым «подвигам». Поэтому да, я бы назвал эту планету именно так. Представьте, что к Вам в гости приехал Президент Америки с просьбой показать Украину. Куда бы Вы его пригласили на экскурсию?: Остров Хортица в Запорожье, мемориальный комплекс Родина-мать, Карпаты, Ласточкино гнездо в Крыму, Львовский оперный театр и, конечно, Александрийский маяк в Харькове, к тому времени он уже будет на месте. Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: О главном достижении расскажу спустя несколько лет, а касательно ошибок – жалею, что в свое время упустил возможность изучить еще несколько иностранных языков Какое занятие для Вас – лучший отдых?: Самый эффективный способ восстановиться – это сон. Если серьезно, мне достаточно просто сменить обстановку и пообщаться с родными. Юрий ЮРОВ Генеральный директор ООО «Кен-Пак (Украина)» завода по производству алюминиевой тары; награждён медалью "За труд и доблесть". Самые значительные достижения в Вашей профессиональной деятельности в 2017 году: Достижение заводом наивысших производственных показателей за 14 лет деятельности в Украине ; Награждение Золотой медалью Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры - за значительный личный вклад в развитие Академии (меценатская деятельность). Ваша "Формула успеха": полная самоотдача и профессионализм в производственной деятельности; честность и порядочность по отношению к людям, трудовому коллективу, вышестоящим руководителям и собственникам; готовность прийти на помощь людям. Кем Вы мечтали стать в детстве?: Космонавтом. Есть ли у Вас мечта, которая пока не осуществилась?: Чтобы Украина стала действительно процветающим, самодостаточным европейским государством. Быть сегодня успешным – это… достигнуть наивысших показателей в том виде деятельности, которым занимаешься. Ваш любимый афоризм?: "Красота спасёт мир". Назовите три главных качества успешного руководителя?: профессионализм; настойчивость и целеустремлённость; постоянное самосовершенствование. Что является сегодня самым главным в работе руководителя предприятия? Что дает возможность быть лидерами в своей отрасли?: Профессионализм, приверженность инновациям, широкий кругозор, способность создать и поддерживать мотивированную команду профессионалов-исполнителей. Кто для вас образец менеджера в мировом масштабе?: Илон Маск. Что вы больше всего цените в своих сотрудниках?: Профессионализм, способность к командной работе, креативность, порядочность. Если счастье не в деньгах, то в чем?: В возможности жить без оглядки на время. А если все-таки в деньгах, то почему?: Потому, что "Деньги портят человека, но неимение денег портит его ещё больше". Продолжите фразу "Дайте мне точку опоры и я... покажу миру много прекрасного и удивительного". Кому в этой жизни Вы завидуете?: Тем, кто может себе позволить свободно распоряжаться своим временем. Какая черта характера – Ваш главный недостаток? Неидеален. Есть ли у Вас любимая книга?: И.Ильф и Е.Петров "Двенадцать стульев" и "Золотой телёнок". С кем из исторических личностей Вы могли бы подружиться, если бы были его современником?: С Николаем Артёмовичем Терещенко. Какое чудо света Вы хотели бы перенести в свой родной город? Что бы оно символизировало?: Очень хочу, чтобы Киев стал чудом света для людей живущих в нём и гостей. Если бы Вы открыли новую планету, как бы Вы ее назвали?: Именем любимой женщины. Что Вы считаете своим главным достижением в жизни, а что самой большой ошибкой?: Главное достижение - моя семья. На ошибках не концентрируюсь, анализирую их и двигаюсь дальше. Какое занятие для Вас - лучший отдых?: Поддержка художественных проектов, пропагандирующих и поддерживающих украинскую культуру.

Твитнуть Поделиться Оккупационные власти Крыма приговорили "диверсанта" Захтея к 6,5 годам колонии НАТО планирует увеличить финансирование обороны - ФОТО В Украине немного подешевела водка и подорожало вино - Госстат Полиция США предотвратила теракт в Нью-Йорке