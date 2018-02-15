Мы настаиваем на скорейшем создании Антикоррупционного суда, - МВФ

Спикер ВРУ поблагодарил представителей фонда за экономическую помощь, а также предоставление траншей и малопроцентных кредитов. Обе стороны обсудили дальнейшеи шаги по реформированию украинского законодательства для получения транша.

Однако представитель МВФ Рон Ван Роден напомнил официальному Киеву, что в Европе ждут скорейшего завершения судебной реформы, заключительным этапом которого должен стать процесс создание Антикоррупционного суда. МВФ настаивает и на проведении ревизии земельного фонда Украины, дабы на законодательном уровне можно было поднять дискуссию о проведении аграрной реформы и открытия украинского рынка земли.

В конце встречи председатель Верховной Рады заверил высоких гостей, что возьмет "под особую опеку" законопроекты и соберет коалицию.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Данилюк обсудил с представителями миссии МВФ реализацию программы Фонда.