Мы настаиваем на скорейшем создании Антикоррупционного суда, - МВФ

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел рабочую встречу с представителями миссии МВФ. Об этом передает пресс-служба ВРУ.
Спикер ВРУ поблагодарил представителей фонда за экономическую помощь, а также предоставление траншей и малопроцентных кредитов. Обе стороны обсудили дальнейшеи шаги по реформированию украинского законодательства для получения транша.
Однако представитель МВФ Рон Ван Роден напомнил официальному Киеву, что в Европе ждут скорейшего завершения судебной реформы, заключительным этапом которого должен стать процесс создание Антикоррупционного суда. МВФ настаивает и на проведении ревизии земельного фонда Украины, дабы на законодательном уровне можно было поднять дискуссию о проведении аграрной реформы и открытия украинского рынка земли.
В конце встречи председатель Верховной Рады заверил высоких гостей, что возьмет "под особую опеку" законопроекты и соберет коалицию.
Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Данилюк обсудил с представителями миссии МВФ реализацию программы Фонда.
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