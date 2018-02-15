19:52 15.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Мы настаиваем на скорейшем создании Антикоррупционного суда, - МВФ

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий провел рабочую встречу с представителями миссии МВФ. Об этом передает пресс-служба ВРУ.

Мы настаиваем на скорейшем создании Антикоррупционного суда, - МВФ

Спикер ВРУ поблагодарил представителей фонда за экономическую помощь, а также предоставление траншей и малопроцентных кредитов. Обе стороны обсудили дальнейшеи шаги по реформированию украинского законодательства для получения транша. 

Однако представитель МВФ Рон Ван Роден напомнил официальному Киеву, что в Европе ждут скорейшего завершения судебной реформы, заключительным этапом которого должен стать процесс создание Антикоррупционного суда. МВФ настаивает и на проведении ревизии земельного фонда Украины, дабы на законодательном уровне можно было поднять дискуссию о проведении аграрной реформы и открытия украинского рынка земли.

В конце встречи председатель Верховной Рады заверил высоких гостей, что возьмет "под особую опеку" законопроекты и соберет коалицию.

Как сообщалось в "Ура-Информ", ранее Данилюк обсудил с представителями миссии МВФ реализацию программы Фонда.

 


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