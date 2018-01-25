В Беренговом море произошло три землетрясения за час

Первые два землетрясения были магнитудой 6,2 и 5,0 баллов по шкале Рихтера. Магнитуда третьего землетрясения составила 4,9 баллов. Жертв и разрушений нет, угроза цунами не объявлялась.

Как сообщает Интерфакс, ссылаясь на данные Камчатского филиала Геофизической службы Российской академии наук, эпицентр третьего землетрясения находился в акватории Берингова моря на глубине 37 километров в 18 километрах от села Никольское, расположенного на острове Беринга.

По данным представителя РАН, сейчас возле острова Беринга регистрируется много землетрясений, но эти три – наиболее сильные, их магнитуда превышает 4,5 балла.

В свою очередь в Главном управлении Министерства чрезвычайных ситуаций России по Камчатскому краю отметили, что данные о том, ощущалось ли третье землетрясение в Никольском, в ведомство не поступали.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, возле берегов Индии в четверг утром, 25 января, произошло мощное землетрясение. Его магнитуда составила 5,9 баллов по шкале Рихтера. О жертвах, пострадавших и разрушениях информация пока не поступала.