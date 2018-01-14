13:38 14.01.2018 | Политика | Новости
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США будут опять будут судить Манафорта

В США прокуроры призывают федерального судью начать повторное разбирательство в деле Пола Манафорта. Об этом передает Голос Америки".

США будут опять будут судить Манафорта

Политика подозревают в отмывании денег и в том, что он и его иностранные коллеги из окружения Януковича не зарегистрировались в США как иностранные лоббисты. Сегодня из офиса специального прокурора Роберта Мюллера было отправлено уведомление с требованием назначить дату следующего разбирательства по делу Манафорта на 14 мая 2018 года. Прокуроры уже подготовили 590 тысяч электронных документов, которые касаются дела деятельности Манафорта и Гейтса.

Кроме того, Манафорту грозит новое уголовное дело о даче ложной информации о своих зарубежных доходах, которые он получил в ходе избирательной кампании беглого президента Януковича.

Как сообщалось в "УРА-Информ", ранее американский суд принял решение об освобождении экс-главы предвыборного штаба президента США Дональда Трампа Пола Манафорта.

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