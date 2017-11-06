На Донбассе за сутки ранения получили двое военнослужащих ВСУ - ВИДЕО
В конце прошедших суток обстановка в районе проведения антитеррористической операции сохраняла тенденцию к обострению.
Всего за минувшие сутки воскресенье, 5 ноября, боевики и наемные российские войска 23 раза нарушили перемирие. При этом вчера противник применял "Грады". В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.
Так, на донецком направлении боевики в течение нескольких часов выпустили более ста снарядов с реактивных систем залпового огня по опорным пунктам ВСУ вблизи Авдеевки и Опытного. Вечером противник бил по юго-восточным окраинам Авдеевки с 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Также, с наступлением сумерек, боевики дважды обстреляли защитников Песков.
На луганском направлении под огнем минометов калибра 120-мм оказались украинские укрепления у Новотошковского, а под огнем 82-мм минометов и вооружения БМП - защитники Новоалександровки. Кроме того, вечером боевики трижды из гранатометов различных видов обстреливали подступы к Луганскому.
На приморском направлении боевики применяли противотанковые гранатометы в районе Водяного.
Напомним, в воскресенье, 5 ноября, российские наемные воска обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты Донецкой области. Под удар " Градов" практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное.