На Донбассе за сутки ранения получили двое военнослужащих ВСУ - ВИДЕО

Всего за минувшие сутки воскресенье, 5 ноября, боевики и наемные российские войска 23 раза нарушили перемирие. При этом вчера противник применял "Грады". В результате боевых действий двое военнослужащих Вооруженных сил Украины получили ранения.

Как сообщает УРА-Информ, ссылаясь на данные пресс-центра штаба АТО, вчера во время обстрелов противник дважды применял реактивные системы залпового огня, восемь раз минометы различных калибров, один раз - 122-миллиметровую артиллерию. В свою очередь силы АТО 14 раз вынуждены были отвечать врагу с пехотного вооружения.

Так, на донецком направлении боевики в течение нескольких часов выпустили более ста снарядов с реактивных систем залпового огня по опорным пунктам ВСУ вблизи Авдеевки и Опытного. Вечером противник бил по юго-восточным окраинам Авдеевки с 82-мм минометов и крупнокалиберных пулеметов. Также, с наступлением сумерек, боевики дважды обстреляли защитников Песков.

На луганском направлении под огнем минометов калибра 120-мм оказались украинские укрепления у Новотошковского, а под огнем 82-мм минометов и вооружения БМП - защитники Новоалександровки. Кроме того, вечером боевики трижды из гранатометов различных видов обстреливали подступы к Луганскому.

На приморском направлении боевики применяли противотанковые гранатометы в районе Водяного.

Напомним, в воскресенье, 5 ноября, российские наемные воска обстреляли из реактивных систем залпового огня прифронтовые населенные пункты Донецкой области. Под удар " Градов" практически одновременно попали населенные пункты Авдеевка и Опытное.