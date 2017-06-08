11:19 08.06.2017 | Общество | Новости     Новости Украины
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На Донбассе остановилась насосная станция

Рано утром на востоке Украины по итогам обстрелов прекратила свою работу насосная станция.

На Донбассе остановилась насосная станция

Таким образом – рано утром была прекращена деятельность насосной станции. Сегодня эти данные распространила пресс-служба Министерства, занимающегося вопросами оккупированных территорий. Так, было прекращено функционирование водопровода на Донбассе. Сейчас проводят эвакуацию работавшего там персонала.

А если стрельба вскоре продолжится, то также н.п. Мариуполь может лишиться водоснабжения, а также еще три района другого населенного пункта.

Как сообщал УРА-Информ, террористы все так же обстреливают позиции украинских защитников. В частности, за сутки был 71 обстрел.


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