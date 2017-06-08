На Донбассе остановилась насосная станция

Таким образом – рано утром была прекращена деятельность насосной станции. Сегодня эти данные распространила пресс-служба Министерства, занимающегося вопросами оккупированных территорий. Так, было прекращено функционирование водопровода на Донбассе. Сейчас проводят эвакуацию работавшего там персонала.

А если стрельба вскоре продолжится, то также н.п. Мариуполь может лишиться водоснабжения, а также еще три района другого населенного пункта.

Как сообщал УРА-Информ, террористы все так же обстреливают позиции украинских защитников. В частности, за сутки был 71 обстрел.