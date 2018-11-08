10:59 08.11.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Депутаты провалили закон о семейной медицине

Верховная рада Украины в четверг утром, 8 ноября, провалили законопроект №6634 "О первичной медицинской помощи на принципах семейной медицины".

Депутаты провалили закон о семейной медицине

За соответствующий документ после несколько попыток главы парламента так и не нашлось нужного количества голосов. Депутаты отказались поддержать проект закона как за основу, так и возвращение его в комитет на доработку и субъекту законодательной инициативы на доработку.

После этого Парубий заявил об отклонении документа, а затем объявил перерыв на 40 минут.

Вместе с тем в пояснительной записке к проекту отмечается, что сеть учреждений первичной медицинской помощи до сих пор не сформирована должным образом и не обеспечивает потребностей населения в качественной и доступной первичной помощи.

Авторы документа уверены, что законопроектом определяются правовые, организационные, экономические и социальные основы обеспечения граждан Украины и других лиц, находящихся на его территории, первичной медицинской помощью, устанавливают основы функционирования и развития семейной медицины.

Напомним, накануне член комитета по вопросам здравоохранения, заместитель главы фракции "Блок Петра Порошенко" Сергей Березенко заявил, что в государственном бюджете на 2019 год заложено такое финансирование программ в сфере здравоохранения, которое позволит запустить медицинскую реформу с 2020 года.

Как сообщал УРА-Информ, украинские семейные врачи, которые подписали декларации со своими пациентами и начали работать по системе "деньги следуют за пациентом", получили в июле повышенные зарплаты.


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