11:54 10.10.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Кабмин выделил финансовую помощь на ликвидацию последствий под Ичней

В среду 10 октября, Кабинет Министров принял решение о выделении финансовой помощи в размере 100 млн грн на ликвидацию последствий в Черниговской области. Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания правительства.

Кабмин выделил финансовую помощь на ликвидацию последствий под Ичней

По словам главы правительства, эти деньги будут направлены на восстановление в Черниговской области по тем населенным пунктам, где были проблемы или разрушения, и фактические поручение администрации по мобилизации стройматериалов и необходимых специалистов уже предоставлены, сейчас такие резервы сформированы.

Все последствия для устранения ЧП будет устранять ГСЧС, но главный процесс - разминирование.

"Для нас очень важно, чтобы мы быстро завершили тушение, чтобы мы быстро начали разминирование территорий", - сказал премьер.

Гройсман приказал проверить каждый двор на факт разрушения в результате взрывов. 

Напомним, как сообщалось ранее в "УРА-Информ", глава украинского государства Петр Порошенко заявил, что ожидает оперативного и ответственного результата расследования взрывов на складах в Черниговской области. Об этом президент сообщил на экстренном совещании силовиков, посвященном взрывам боеприпасов на арсенале Минобороны в поселке Дружба Ичнянского района.


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