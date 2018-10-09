Полторак отчитался о ситуации в Ичне перед Порошенко

Об этом он рассказал на совещании силовиков у президента Украины Петра Порошенко 9 октября.

Согласно словам министра, сегодня ночью одновременно были подорваны три хранилища арсенала, а через некоторое время еще несколько. Также Полторак отметил, что наиболее дефицитные для Вооруженных сил снаряды из шестого военного арсенала ранее были передислоцированы на другие арсеналы и базы с защищенным типом хранения.

"По состоянию на 15.00 вторника в результате детонации пожар охватил около 30% арсенала", - подчеркнул он.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", жители Чергивской области с ужасом публикуют фотографии из разных сел, которые находятся неподалеку от Ични. В частности, где сегодня ночью, 9 октября, взорвался склад с боеприпасами. На снимках испуганных людей видно, что некоторые домохозяйства очень сильно пострадали, при этом другие получили незначительное разрушение. Также местные жители зафиксировали снаряды, которые падали прямо посреди дороги.