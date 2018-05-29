16:50 29.05.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100195334:test

Совет ЕС одобрил предоставление одного млрд евро Украине

29 мая 2018 года дипломаты государств Евросоюза от имени Совета ЕС одобрили договоренность с Европейским парламентом о новом пакете денежной помощи Украине.

Совет ЕС одобрил предоставление одного млрд евро Украине

Об этом информирует сайт блока.

Макрофинансовый займ должен покрыть материальные потребности Украины на протяжении двух с половиной лет. Денежные поступления будут поддерживать стабилизацию экономики и процедуру структурных реформ, дополняя поступившие ресурсы. МВФ зафиксировал нехватку финансирования в сумме 4,5 млрд долл. США на 2018 и 2019 годы, выходя за границы финансирования, выделенного до настоящего времен.

Последующие выплаты будут объясняться тем, что Украина будет придерживаться демократических норм, которые подлежат экономической политике. Также стране следует уделить внимание структурным реформам и срокам выполнения государственных финансов. Условия будут закреплены в меморандуме о взаимоотношениях Украины и Комиссии.

Дальнейшее денежное способствование будет связано с прогрессом в ликвидации коррупции и улучшении программы МВФ. После каждого начисления Комиссия будет официально отчитываться о выполнении условий. Далее Европейский Парламент и Совет ЕС будут призваны принять решение без дальнейшего обсуждения. 

Напомним, как ранее сообщал "УРА-Информ", палата представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки приняла проект закона о " Бюджете США на 2019 год на нужды национальной обороны".


Поделиться
Читайте также:
 
Украинский политзаключенный снова объявил в России голодовку В Польше предупреждают о террористической угрозе в РФ Грузия разрывает дипломатические отношения с Сирией Более 700 тыс. украинских граждан стремятся овладеть немецким языком - Штайнмайер
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив