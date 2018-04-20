Турция убрала свои средства из Америки

Об этом сообщает Trend.

В издании сообщается, что общее количество сбережений золотых слитков в Центробанке Турции, которые находятся на территории США, измеряется в 220 тонн. В данный момент остальные турецкие банки, среди которых Ziraat Bank и Vakıfbank в свою очередь тоже запустили работу по перевозу золотого запаса в числе 95 тонн из Америки в Турцию.

Руководство Турции по состоянию на сегодняшний день еще не разглашает данные о причинах переноса финансового запаса из США в свои банки.

Напомним. как ранее сообщал "УРА-Информ", этим летом в Турции запланировано проведение внеочередных выборо президента и состава парламента государства 24 июня 2018 года.