11:42 03.04.2018 | Политика | Новости
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Суд над Пак Кын Хе будет проходить в прямом эфире

В Южной Корее решили провести судебное расследование в деле о злоупотреблении служебными полномочиями экс-лидера страны Пак Кын Хе на телевидении. Об этом передает пресс-служба Верховного суда страны.

Суд над Пак Кын Хе будет проходить в прямом эфире

Сообщается, что такое решение судьи вынуждены были принять из-за широкого резонанса дела. Впервые в истории страны судебное разбирательство будут показывать по местным каналам телевидения. 

 Пак Кын Хе сулит 30 лет лишения свободы или пожизненное заключение. Ей предъявлены обвинения по 18 пунктам, в том числе, в коррупции, взяточничестве, превышении должностных полномочий, раскрытыи государственной тайны, покушение на национальный суверенитет страны.

Скандал разгорелся вокруг одной из родственниц экс-президента, которая занималась посредничеством между крупными южнокорейскими корпорациями, в том числе Samsung. Им предоставлялись непомерно большие суммы денег в фонды и налоговые льготы, взамен на получение поддержки со стороны последних.

Как сообщалось в "УРА-Информ", недавно экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон обжаловал решение испанского суда, обвинившего его в подстрекательстве к бунту.


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