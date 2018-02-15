07:45 15.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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В ЕС не видят причин для отмены безвиза с Украиной

Украина уже выполнила большое количество требований во множестве сфер для получения безвизового режима.

В ЕС не видят причин для отмены безвиза с Украиной

Поэтому Брюссель не видит оснований для его отмены. Такое мнение в среду вечером, 14 февраля, в интервью интернет-изданию Realist, высказал посол Евросоюза в Украине Хьюг Мингарелли.

При этом он напомнил, что такие требования касались множества сфер, в частности, охраны границ, верховенства права, управления миграцией, а также реформирования других секторов.

На регулярной основе мы должны проверять ситуацию относительно этих обязательств. Но на сегодняшний день у нас нет причин предполагать, что у Украины будут проблемы с этим, − пояснил Мингарелли.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, с 11 июня 2017 года украинские граждане могут без виз путешествовать в страны Шенгенской зоны при наличии биометрического паспорта. Поездки в туристических, предпринимательских и семейных целях разрешены на 90 дней в течение полугода.

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