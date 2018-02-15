Дуда исключил из закона об ИНП упоминание об "украинских националистах"

Как сообщает "Польское радио", ссылаясь на информацию Конституционного суда, информация о представлении президента в КС называется "Противодействие фальсификации польской истории; защиту доброго имени Республики Польша и польского народа".

При этом в обновленном законе говорится - "действия, совершенные украинскими националистами в 1925-1950 годах, состоящие на использовании насилия, террора и других форм нарушения прав человека в отношении отдельных лиц и групп людей". В законе также указано, что такими преступлениями было участие украинских националистов в уничтожении евреев и совершении ими убийства граждан ИИ РП на Волыни и в Восточной Малопольши.

Вместе с тем президент опротестовал положения обновленного закона о ИНП, в которых использованы обороты "украинские националисты" и "Восточная Малопольша", - пояснили в суде.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, президент Польши Анджей Дуда в четверг, 15 февраля, направил закон об Институте национальной памяти на рассмотрение Конституционного суда страны.

Президент считает, что положения закона должны быть достаточно точными, чтобы каждый гражданин, прочитав их, понимал, может ли его поведение быть уголовно наказуемым или нет, - пояснили в канцелярии.