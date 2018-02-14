Украине грозят досрочные выборы из-за недовольства украинцев властью, - Нацразведка США

Об этом говорится в письменном докладе директора национальной разведки США Дэна Коутса "Оценка глобальных угроз разведывательными службами США". Известно, что соответствующий документ был предоставлен Сенатскому комитету по вопросам разведки, где прошли слушания на тему глобальных угроз, с которыми сталкиваются Соединенные Штаты.

Как утверждает Коутс, лидеры оппозиции попытаются воспользоваться недовольством населения, чтобы ослабить президента Украины Петра Порошенко и правящую коалицию в преддверии выборов.

В связи с этим разведка США также прогнозирует, что конфликт на востоке Украины будет заморожен в нынешнем виде. Кроме того, в ведомстве считают наступление любой из сторон маловероятным.

"Расчеты каждой из сторон могут измениться, если она увидит, что другая сторона серьезно бросает вызов статусу-кво", – говорится в документе.

Напмоним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Азербайджане пройдут досрочные президентские выборы. Данным распоряжением Центральной избирательной комиссии поручено обеспечить проведение внеочередных президентских выборов в порядке, установленном Избирательным кодексом Азербайджанской Республики.