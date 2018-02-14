Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования

Отмечается, что доходы Фонда в 2018 году будут составлять почти 22,9 млрд гривен, из них страховые взносы - 20,4 млрд гривен.

Расходы Фонда в 2018 году будут составлять 22 млрд гривен, из них расходы на выплату материального обеспечения и страховых выплат - 20,1 млрд гривен.

Также в проекте бюджета Фонда на 2018 год предусмотрены выделения средств на пересчет сумм ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, в размере 807,2 млн гривен.

Страховые выплаты на осовременивание с 1 января 2018 года - 1 077,9 млн гривен. С установлением нового размера ежемесячной страховой выплаты на уровне минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2017 года составляет 221,3 млрд гривен.

В проекте бюджета Фонда предусмотрен резерв средств в объеме 284,9 млн гривен для выплаты помощи в расчете 5 календарных дней.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ" Кабинет министров Украины на заседании одобрил отчет о ходе и результатах выполнении программы деятельности правительства в 2017 году.