12:59 14.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
100186490:nastya

Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования

Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании дало согласие на бюджет Фонда социального страхования. Соответствующее решение размещено на сайте правительства.

Правительство утвердило бюджет Фонда соцстрахования

Отмечается, что доходы Фонда в 2018 году будут составлять почти 22,9 млрд гривен, из них страховые взносы - 20,4 млрд гривен.

Расходы Фонда в 2018 году будут составлять 22 млрд гривен, из них расходы на выплату материального обеспечения и страховых выплат - 20,1 млрд гривен.

Также в проекте бюджета Фонда на 2018 год предусмотрены выделения средств на пересчет сумм ежемесячных страховых выплат пострадавшим на производстве, в размере 807,2 млн гривен.

Страховые выплаты на осовременивание с 1 января 2018 года - 1 077,9 млн гривен. С установлением нового размера ежемесячной страховой выплаты на уровне минимальной зарплаты по состоянию на 1 января 2017 года составляет 221,3 млрд гривен.

В проекте бюджета Фонда предусмотрен резерв средств в объеме 284,9 млн гривен для выплаты помощи в расчете 5 календарных дней.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ"  Кабинет министров Украины на заседании одобрил отчет о ходе и результатах выполнении программы деятельности правительства в 2017 году.

Поделиться
Читайте также:
 
С 2015 года учения прошли 5052 военнослужащих Вооруженных сил Украины Следователи вручили Труханову подозрение Двоеборец Френцель принес Германии шестое золото Олимпиады-2018 Южная Корея возьмет на себя финансовые растраты за участие КНДР в Олимпиаде
-->
 
Фоторепортаж
прокрутить далее
прокрутить назад
 



bigmir)net TOP 100
добавить в избранное RSS контакты реклама на сайте
Фейсбук Ура-информ
Новости Политика Экономика Статьи Общество Спорт Шоу-биз Фото Киев Дайджест Происшествия
Деловые новости Тэги Архив