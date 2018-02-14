Новый закон о Донбассе не исключает военный способ изгнания оккупантов, - Турчинов

Он даже создает для этого предпосылки. Такое мнение во вторник,13 февраля, в интервью журналистам одного из украинских телеканалов высказал секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов.

Он также подчеркнул, что речь не идет о том, что прямо сегодня можно освободить оккупированную территорию исключительно силовым путем. Но этот закон не исключает такого пути. Это необходимо было, для того, что в дальнейшем не понадобилось вновить изменения, которые бы обеспечили правовое поле для применения силы во время противодействия агрессору, - пояснил он, добавив, что вместе с тем закон "не перечеркивает мирный путь и не отменяет Минские соглашения".

Кроме того, секретарь СНБО отметил, что украинской армии понадобилось бы "несколько недель", чтобы восстановить контроль над оккупированными территориями Донбасса, если Россия не будет вмешиваться. Потенциал на оккупированных территориях Донбасса - это регулярные вооруженные силы РФ и местные жители, поскольку они подчинены исключительно военному руководству и живут за военными уставами РФ, используют российское оружие, имеют централизованное материально-техническое обеспечение российского Генштаба. Это подразделения России, с которыми мы ведем войну, несмотря на то, что там очень много предателей, украинцев, которые в них вовлечены, - подытожил Турчинов, заверив, что эти корпуса продержатся недолго.

Напомним, Верховная Рада Украины в четверг, 18 января, приняла Закон о реинтеграции Донбасса. За закон № 7163 "Об особенностях государственной политики по обеспечению государственного суверенитета Украины над временно оккупированными территориями в Донецкой и Луганской областях" проголосовали 280 народных депутатов.

Как сообщал УРА-Информ, на следующий день депутаты фракции "Оппозиционный блок" внесли проект постановления об отмене результатов голосования за этот закон, из-за чего спикер не мог подписать его.

6 февраля в парламенте постановление "Оппоблока" №7163-П поддержали всего 37 депутатов, таким образом не отменив решение о принятии закона о реинтеграции Донбасса.