Более 60 тысяч госслужащих подали е-декларации за 2017 год

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

Согласно недавно полученным сведениям, по состоянию на сегодня, 14 февраля, подано в Реестр 61 515 ежегодных деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

К слову, очередной этап представления деклараций начался с 1 января 2018 года и продлится до 1 апреля.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", премьер-министр Украины Владимир Гройсман, заполнил свою декларацию за 2016 год. Он в частности, задекларировал продажу недвижимости на сумму 8,797 миллионов гривен компании "Магигранд".