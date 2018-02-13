09:29 13.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Украина поможет страдающим от голода африканцам в знак памяти о Голодоморе

Во время заседания Общественного совета по вопросам сотрудничества с религиозными организациями было принято решение продолжать принимать меры в знак памяти жертв Голодомора 1932-1933 годов в Украине.

Украина поможет страдающим от голода африканцам в знак памяти о Голодоморе

Об этом сообщает пресс-служба МИД Украины.

Известно, что совет поддержал инициативу секретаря Синода епископов УГКЦ Богдана Дзюраха провести акцию по предоставлению символической помощи голодающим странам Африки и Азии.

После пережитков трагедии умышленного уничтожения украинского крестьянства, массового уничтожения голодом, Украина почтит память жертв Голодомора, оказав помощь населению других стран, которое страдает от голода.

Под лозунгом "Не плачь, а действуй! Равнодушие убивает!" планируется привлечь к акции не только официальные структуры, но и украинцев в стране и за ее пределами.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", продовольственная и сельскохозяйственная организация объединенных наций обратилась к донорам с просьбой для помощи голодающим людям во всем мире, для этого нужны финансы в размере 1,06 млрд долларов.

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