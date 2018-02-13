Президенту ЮАР дали двое суток для ухода в отставку

Члены правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" дали президенту страны Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы он покинул президентский пост.
Об этом сообщает местный телеканал SABC.
Известно, что правящая партия ЮАР призвала к отставке Джейкоба Зума, иначе активисты партии грозятся устроить общенациональную стачку.
Ранее, президента ЮАР Джейкоба Зума обвинили в коррупции. В результате даже было отложено официальное обращение президента к нации.
Также В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Зума и Рамапоса ведут переговоры о передаче власти. Активисты АНК и ранее грозились организовать забастовку, если Зума не уйдет в отставку. Представители президента ситуацию пока не комментируют.
Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", экс-форвард итальянского Милана Джошуа Веа победил на президентских выборах в Либерии. Сообщается, что Веа со значительным отрывом смог обогнать действующего премьер-министра страны Джозефа Бокая, который более 12 лет правил страной.