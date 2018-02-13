09:53 13.02.2018 | Политика | Новости
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Президенту ЮАР дали двое суток для ухода в отставку

Члены правящей партии ЮАР "Африканский национальный конгресс" дали президенту страны Джейкобу Зуме 48 часов на то, чтобы он покинул президентский пост.

Президенту ЮАР дали двое суток для ухода в отставку

Об этом сообщает местный телеканал SABC.

Известно, что правящая партия ЮАР призвала к отставке Джейкоба Зума, иначе активисты партии грозятся устроить общенациональную стачку.

Ранее, президента ЮАР Джейкоба Зума обвинили в коррупции. В результате даже было отложено официальное обращение президента к нации.

Также В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Зума и Рамапоса ведут переговоры о передаче власти. Активисты АНК и ранее грозились организовать забастовку, если Зума не уйдет в отставку. Представители президента ситуацию пока не комментируют.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", экс-форвард итальянского Милана Джошуа Веа победил на президентских выборах в Либерии. Сообщается, что Веа со значительным отрывом смог обогнать действующего премьер-министра страны Джозефа Бокая, который более 12 лет правил страной.

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