Президенту ЮАР дали двое суток для ухода в отставку

Об этом сообщает местный телеканал SABC.

Известно, что правящая партия ЮАР призвала к отставке Джейкоба Зума, иначе активисты партии грозятся устроить общенациональную стачку.

Ранее, президента ЮАР Джейкоба Зума обвинили в коррупции. В результате даже было отложено официальное обращение президента к нации.

Также В СМИ неоднократно появлялись сообщения о том, что Зума и Рамапоса ведут переговоры о передаче власти. Активисты АНК и ранее грозились организовать забастовку, если Зума не уйдет в отставку. Представители президента ситуацию пока не комментируют.

Как сообщалось ранее в "УРА-Информ", экс-форвард итальянского Милана Джошуа Веа победил на президентских выборах в Либерии. Сообщается, что Веа со значительным отрывом смог обогнать действующего премьер-министра страны Джозефа Бокая, который более 12 лет правил страной.