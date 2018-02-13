12:58 13.02.2018 | Политика | Новости     Новости Украины
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Лукашенко выступил против переноса переговоров по Донбассу из Минска

Президент Белоруссии Александр Лукашенко не видит никакой альтернативы минской переговорной площадке по урегулированию конфликта в Донбассе.

Лукашенко выступил против переноса переговоров по Донбассу из Минска

Как сообщается на сайте главы государства, об этом он заявил в ходе заседания Совета безопасности Белоруссии.

По словам белорусского президента, с тревогой воспринимается развитие ситуации в Украине. Беларусь продолжает обеспечивать необходимые условия для проведения регулярных заседаний трехсторонней контактной группы. В 2017 году состоялось почти 30 таких встреч.

Он подчеркнул, что, несмотря на различные и достаточно неожиданные заявления, которые для него лично были вполне предсказуемы, реальной альтернативы этим переговоров нет.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", президент Украины Петр Порошенко в Давосе провел встречу с с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристин Лагард. Украина готова к продолжению сотрудничества с Фондом, как индикатором доверия к проведению внутренних реформ.

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