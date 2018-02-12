В Германии планируют отменить безвиз для Грузии

Отмечается, что министр по вопросам интеграции земли Йоахим Штамп уже написал соответствующее письмо исполняющему обязанности министра внутренних дел Германии Томасу де Мезьеру.

В прошении говорится о том, что количество искателей убежища из Грузии резко возросла, и часть приехавших занимаются криминальной деятельностью. Поэтому, Штамп призвал де Мезьера принять меры на европейском уровне с целью прекращения безвиза для Грузии. Федеральное министерство внутренних дел признало, что резкий рост количества искателей убежища из Грузии является проблемой.

В Берлине отметили, что на данный момент принимаются соответствующие меры.

Как сообщалось ранее "УРА-Информ", введение безвизового режима между Украиной и Европейским союзом не оказало значительного влияния на количество украинцев, которые прибыли в Польшу.