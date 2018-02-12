Польша приняла Саакашвили в порядке реадмиссии

Пограничная служба Польши сообщает, что в понедельник, 12 февраля, господин Саакашвили был принят на территории Республики Польша. Как сказано на сайте польского пограничного ведомства, основанием для принятия решения было заявление о реадмиссии, поданное Национальной миграционной службой Украины главнокомандующему пограничной охраной.

В службе также отметили, что, принимая во внимание тот факт, что Саакашвили является супругом гражданки государства-члена Европейского Союза, "просьба украинской стороны была воспринята положительно".

Вместе с тем сам Саакашвили позвонил своим соратникам и сообщил, что после задержания его погрузили в бус, потом повезли и посадили в вертолет. Вертолет некоторое время кружил над Киевом, а затем приземлился в аэропорту "Борисполь", где его посадили в самолет.

Сейчас он находится в Варшаве и его приняла польская пограничная служба. - пояснил Саакашвили, добавив, что по его мнению такие действия подтверждают, что уголовные дела в Грузии против него - также фальсификация, поэтому его не экстрадировали в Грузию, а выдворили в Польшу.

Напомним, в Грузии против Саакашвили возбуждено несколько уголовных дел. В начале января 2018 года Тбилисский городской суд признал его виновным по делу "о злостном превышении полномочий" на посту президента Грузии и присудил три года лишения свободы (заочно).

Как сообщал УРА-Информ, сегодня военнослужащие Госпогранслужбы совместно с представителями Миграционной службы и Национальной полиции довели до Саакашвили решение компетентного органа о его возвращении в страну предыдущего пребывания.