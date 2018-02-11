Качиньский обвинил "врагов" Польши в разжигании антисемитизма

Он считает, что резонансный закон об Институте национальной памяти может разогреть антисемитизм среди поляков и призвал противостоять "болезни антисемитизма". Как сообщает DW, об этом бывший польский премьер-министр заявил в воскресенье, 11 февраля, перед сторонниками своей партии.

При этом он отметил, что сегодня враги Польши - можно даже сказать дьявол - испытывают очень плохую рецептуру, тяжелую болезнь души и разума, этой болезнью является антисемитизм. Качинский также подчеркнул, что поляки должны ему решительно противостоять.

Мы должны быть жесткими, мы должны защищать правду о том, что происходило в Польше во время Второй мировой войны. Но защита истины всегда должна осуществляться с памятью вечных слов святого Павла - побеждай зло добром, - подчеркнул руководитель ПиС.

Напомним, как сообщал УРА-Информ, 6 февраля 2018 года президент Польши Анджей Дуда решил подписать спорный закон об Институте национальной памяти, который в конце января приняли Сейм и Сенат Польши. Эти законодательные изменения вызвали негативные реакции в разных странах Европы и мира, в частности, в Израиле и Украине. Указанный закон предусматривает наказание до трех лет лишения свободы за обвинение поляков или польского государства в причастности или к преступлениям нацистов во времена Второй мировой войны, а также за использования выражения "польские лагеря смерти". Наказание предусматривается и за отрицание "преступлений украинских националистов".