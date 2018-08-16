В столице молодая девушка бросилась под поезд - ВИДЕО

Как сообщает портал "Информатор", инцидент случился на недействующей станции "Киевская Русановка".

Предполагается, что девушка бросилась под грузовой поезд, который направлялся в сторону железнодорожной станции "Левобережная".

От полученных травм несовместимых с жизнью, молодая девушка 1999 года умерла на месте.

Причину случившегося и личность погибшей устанавливают правоохранительные органы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", на трассе Борисполь-Днепр случилась жуткая авария с участием пяти транспотрных средств, вследствие чего погибли три человека. Как отмечается, дорожно-транспортное происшествие произошло вчера около 19:00 на 71 неподалеку от села Хоцки Переяслав-Хмельницкого района.