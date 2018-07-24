11:51 24.07.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Одесской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Сегодня ночью, 24 июля, в Ивановском районе Одесской области случилась жуткая авария с участием двух транспортных средств. В результате дорожно-транспортного происшествия погибло два человека. 

В Одесской области произошло смертельное ДТП - ФОТО

Об этом сообщает Думская со ссылкой на патрульную полицию.

Как отмечается, инцидент произошел на 412 км трассы Одесса-Киев. 

По словам очевидцев ДТП, водитель микроавтобуса с прицепом не выбрал безопасную скорость движения, не выдержал безопасную дистанцию и столкнулся с грузовым автомобилем КамАЗ, который совершал маневр.

В то же время сотрудники правоохранительных органов подчеркнули, что в результате аварии водитель микроавтобуса 1972 года рождения погиб на месте, а его сын 1993 года рождения, скончался по дороге в медучреждение.

"Тело погибшего шофера пришлось извлекать из обломков машины при помощи специальных инструментов", - добавили полицейские.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в окрестностях Борисполя под Киевом водитель Шкоды влетел в втомобильный отбойник. 


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