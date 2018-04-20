11:33 20.04.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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В Ивано-Франковске пьяный священник спровоцировал ДТП - ФОТО

В Ивано-Франковске служитель автомобиля Skoda, убегая от патрульных в состоянии алкогольного опьянения, на перекрестке въехал в грузовик.  В результате дорожно-транспортого проишествия пострадала пассажирка легковушки.

В Ивано-Франковске пьяный священник спровоцировал ДТП - ФОТО

Об этом сообщает местный сайт Галка со ссылкой на патрульную полицию города.

По предварительным данным, вчера вечером 19 апреля, в 21:20 водитель автомобиля Shkoda не остановился по требованию патрульной полиции. Участие в погоне за нарушителем принимали несколько экипажей правоохранителей.

Так, во время слежки нарушитель порядка ехал на скорости приблизительно 130 км/час и столкнулся с грузовиком на перекрестке, после чего был вынужден остановиться. Вследствие ДТП, пассажирка Skoda получила травмы, первую помощь ей оказали правоохранители.

Как заявили правоохранители, у водителя были все признаки алкогольного опьянения, драгер показал 1,19 промилле.

"Нарушителем оказался священник из Калуша, 1975 года рождения", - добавили сотрудники правоохранительных органов.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", в Донецкой области легковушка столкнулась с автобусом, погиб водитель.


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