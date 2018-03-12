19:12 12.03.2018 | Происшествия | Новости     Новости Украины
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На Донбассе обнаружили крупную партию предназначавшихся для боевиков медпрепаратов - ФОТО

В КПВВ "Новотроицкое" Донецкая области сотрудники пограничного контроля совместно с работниками Фискальной службы обнаружили под пассажирским сиденьем в автомобиле "Toyota" крупную партию медикаментов из почти 150 наименований.

На Донбассе обнаружили крупную партию предназначавшихся для боевиков медпрепаратов - ФОТО

Об этом сообщили в пресс-центре Государственной пограничной службы Украины (ГПСУ).

По словам оперативников, всего в транспортном средстве находилось пять мешков лекарственных препаратов на общую сумму около 220 тысяч гривен. Среди них - семь видов медпрепаратов с содержанием наркотических, психотропных веществ, а также прекурсоров.

Судя из объяснений водителя и пассажира иномарки, которые они предоставили оперативникам Госпогранслужбы, обнаруженные медикаменты были предназначены для одной из больниц в Донецке, в которой находятся боевики.

На данный момент злоумышленников передали представителям Национальной полиции Украины для принятия правового решения, а обнаруженный товар изъят работниками фискальной службы.

Напомним, как сообщал ранее "УРА-Информ", работники СБУ совместно с Генпрокуратурой задержали в Киеве бизнесмена, который регулярно поставлял медикаменты сепаратистам самопровозглашенной Донецкой народной республики.


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